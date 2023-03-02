Криминал 02 марта 2023, 23:29 Работавших в сговоре с телефонными мошенниками парней задержали в Великом Новгороде

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Полицейские Великого Новгорода задержали двоих 19-летних молодых людей, которые работали курьерами в сообществе с телефонными мошенниками. Об этом сообщил портал «Новгород.ру» со ссылкой на данные Управления МВД России по области.

Сообщники подозреваемых звонили пенсионерам и уверяли в том, что родственники тех попали в ДТП, а после требовали деньги для решения якобы возникшей проблемы. Молодые люди в этой схеме выполняли роль курьеров, которые забирали средства, а после переводили их на счет преступников, написали Nation News.