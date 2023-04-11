Криминал 11 апреля 2023, 12:53 Работавшего учителем музыки серийного педофила поймали на Урале Baza: учителя музыки, подозреваемого в педофилии, задержали в Свердловской области Unsplash

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В Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в серии преступлений против половой неприкосновенности детей, сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, серийный педофил работал учителем музыки.

Задержанный может быть причастен к десяткам эпизодов насилия над мальчиками. Источник Baza сообщил, что 32-летний мужчина жил и работал в одном из поселков области. Приставать к несовершеннолетним он начал еще с 2018 года, отметил собеседник канала.

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Пока, по его информации, удалось установить шесть жертв в возрасте от девяти до 12 лет. По предварительным данным, учитель совершал с мальчиками действия развратного характера, вел интимные переписки. Был случай, когда мужчина заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом, добавил источник Baza.

Telegram-канал обратил внимание, что в соцсетях задержанный выкладывал фото с детьми, ездил с ними в турпоездки, на экскурсии, устраивал прогулки на природе. Не исключено, что пострадавших от его действий может быть больше.

По неподтвержденным официально данным, против мужчины возбудили два дела о насильственных действиях сексуального характера.