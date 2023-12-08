Криминал 08 декабря 2023, 10:08 Работающую через интернет финансовую пирамиду выявили в Свердловской области Центробанк выявил в Свердловской области финансовую пирамиду РИА «Новости»

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За первые три квартала 2023 года в Свердловской области выявили 20 организаций, ведущих незаконную финансовую деятельность, из них 80% оказались черными кредиторами. В регионе также действовала финансовая пирамида P2P Arbitration, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Финансовая пирамида работала онлайн от имени предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области. При этом у компании не было собственных офисов.

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Деньги в нее привлекали под видом инвестиций. Россиянам предлагали вложить средства в покупку недвижимости, транспорта и гарантировали прибыль выше рыночной. Поскольку никакой хозяйственной деятельности P2P Arbitration не вела, доходы инвесторам обещали выплатить за счет привлечения денег новых клиентов.

Нелегальных участников финансового рынка внесли в список, размещенный на сайте Центробанка. За аналогичный период в России выявили свыше двух тысяч пирамид, 98% из них работали через интернет.

В Белгородской области порядка 800 человек стали жертвами финансовой пирамиды. Ее организатор собрал с населения порядка 550 миллионов рублей и скрылся.