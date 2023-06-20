Криминал 20 июня 2023, 09:52 Работающего на СБУ шпиона поймали в Нальчике ФСБ сообщила о задержании в Нальчике работающего на СБУ шпиона

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В Нальчике задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. О спецоперации в столице Кабардино-Балкарии сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Подозреваемый в шпионаже — мужчина 44-х лет. Он имеет гражданство Украины, уточнили в ведомстве. По данным ФСБ, подозреваемый действовал по заданию СБУ.

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В частности, он собрал и передал сотруднику спецслужбы другой страны информацию военного характера для использования против безопасности России в условиях проведения спецоперации, пояснили в ЦОС.

Против задержанного возбудили дело по статье 276 УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, заключили в ведомстве.

Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Ставрополье, задержав двух сторонников «Исламского государства»*. По информации ведомства, злоумышленники собирались взорвать отдел МВД в Пятигорске.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.