Криминал 15 сентября 2023, 05:08 Рабочий убил родственника и залил тело бетоном на стройке СК: рабочий убил родственника в Южно-Курильске и залил тело бетоном Пресс-служба Следственного комитета

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Рабочий убил своего родственника в Южно-Курильске, завернул его тело в ткань и полиэтилен, а затем закопал в нишу в полу строящегося здания, залив бетонной смесью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Расследование уголовного дела уже завершили, указали в ведомстве. Иностранца обвиняют в совершении преступления по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

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По данным следствия, в конце апреля 2023 года в правоохранительные органы обратились родственники 44-летнего иностранца, который работал на строительстве частного дома в Южно-Курильске. Мужчина длительное время не выходил на связь и родственники ничего не знали о том, где он находился.

Следователи установили, что мужчина мог стать жертвой преступления. Они выяснили, что к пропаже мужчины причастен его 44-летний родственник, вместе с которым они работали.

По версии следствия, мужчины строили частный дом, при этом потерпевший часто злоупотреблял алкоголем, а также некачественно выполнял работу. Этим был недоволен его родственник. Мужчины часто ссорились на этой почве.

«В ходе одного из конфликтов обвиняемый нанес множественные удары кулаками по голове и лицу потерпевшего от которых последний скончался на месте», — отметили в пресс-службе.

После этого мужчина завернул тело погибшего родственника в ткань и полиэтилен и закопал в нишу в полу строящегося здания. Затем он залил это место бетонной смесью, добавили в ведомстве.

«По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу», — заключили в региональном управлении СК.