Рабочий погиб на стройке на юго-востоке Москвы | 360°

Криминал 29 августа 2023, 13:33 Рабочий погиб на стройке на юго-востоке Москвы Рабочий погиб из-за падения в вентиляционную шахту на юго-востоке Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Москве один из рабочих на стройке в районе Люблино упал вентиляционную шахту и погиб. Дело взяла на контроль столичная прокуратура.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту гибели рабочего», — сообщили в ведомстве.

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По данным прокуратуры, строительный объект находится на Люблинской улице. 19-летний погибший проводил работы в вентиляционной шахте. В результате падения мужчина скончался на месте.

Проводится проверка.

Ранее стало известно, что рабочий получил травму спины после падения в вентиляционных коммуникациях в Москве. На место происшествия направили несколько оперативных служб, включая МОЭК.