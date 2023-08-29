Рабочий погиб на стройке на юго-востоке Москвы | 360°

29 августа 2023, 13:33
Рабочий погиб на стройке на юго-востоке Москвы
Рабочий погиб из-за падения в вентиляционную шахту на юго-востоке Москвы
В Москве один из рабочих на стройке в районе Люблино упал вентиляционную шахту и погиб. Дело взяла на контроль столичная прокуратура.
«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту гибели рабочего», — сообщили в ведомстве.
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По данным прокуратуры, строительный объект находится на Люблинской улице. 19-летний погибший проводил работы в вентиляционной шахте. В результате падения мужчина скончался на месте.
Проводится проверка.
Ранее стало известно, что рабочий получил травму спины после падения в вентиляционных коммуникациях в Москве. На место происшествия направили несколько оперативных служб, включая МОЭК.
Прокуратура РФ
Москва 2023
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