Рабочий ограбил 92-летнюю пенсионерку в Ростовской области
В Ростовской области перед судом предстанет местный рабочий, который ограбил 92-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил «Царьград».
По данным издания, ночью пьяный мужчина проник в дом к пожилой женщине. Испугавшись грабителя, она отдала ему свои деньги и драгоценности. Преступник скрылся, но правоохранители оперативно нашли его и задержали. Оказалось, что этой весной он воровал в одном из районных предприятий дизельное топливо. Теперь его ждет скамья подсудимых.