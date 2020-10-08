Рабочий ограбил 92-летнюю пенсионерку в Ростовской области

По данным издания, ночью пьяный мужчина проник в дом к пожилой женщине. Испугавшись грабителя, она отдала ему свои деньги и драгоценности. Преступник скрылся, но правоохранители оперативно нашли его и задержали. Оказалось, что этой весной он воровал в одном из районных предприятий дизельное топливо. Теперь его ждет скамья подсудимых.