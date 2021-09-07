Рабочий новосибирского завода застрелил начальника. Над ним начался суд

Работника завода имени Чкалова обвинили в убийстве в убийстве замначальника цеха. Ситуация произошла в 2019 году. Суд над мужчиной уже начался. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на НГС.

Прокуратура потребовала для мужчины 14,5 года лишения свободы, с ограничением свободы на полтора года. Следователи утверждают, что мужчина умышленно совершил преступление. По их мнению, он специально поджидал руководителя на остановке с желанием отомстить. При этом обвиняемый не признал своей вины. Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.