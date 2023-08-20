20 августа 2023, 23:56
Рабочие умерли, спустившись в колодец под Саратовом
Саратовский СК завел дело по гибели трех сотрудников в колодце насосной станции
Тела трех рабочих нашли приемном колодце канализационно-насосной станции в поселке Горный Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в воскресенье, 20 августа, главный инженер с двумя слесарям спустились в колодец для ремонта задвижки. Но во время проведения работ скончались.
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Следователи завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
На место происшествия прибыли криминалисты, которые начали осмотр тел погибших. В рамках расследования и главного офиса станции изъяли документы. Следователи уже пообщались со свидетелями.
Пресс-служба опубликовала видео с места происшествия. На кадрах видно, что вход в колодец находится внутри небольшого дома из белого кирпича. Весь тоннель освещен.
Уголовное дело
СК РФ
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