Криминал 20 августа 2023, 23:56 Рабочие умерли, спустившись в колодец под Саратовом Саратовский СК завел дело по гибели трех сотрудников в колодце насосной станции

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Тела трех рабочих нашли приемном колодце канализационно-насосной станции в поселке Горный Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в воскресенье, 20 августа, главный инженер с двумя слесарям спустились в колодец для ремонта задвижки. Но во время проведения работ скончались.

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Следователи завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

На место происшествия прибыли криминалисты, которые начали осмотр тел погибших. В рамках расследования и главного офиса станции изъяли документы. Следователи уже пообщались со свидетелями.

Пресс-служба опубликовала видео с места происшествия. На кадрах видно, что вход в колодец находится внутри небольшого дома из белого кирпича. Весь тоннель освещен.