31 августа 2023, 15:39
Рабочие нашли в особняке на Спартаковской улице в Москве кости человека
СК Москвы: при ремонте в особняке в Басманном районе нашли кости человека
Останки человека, которым не менее полувека, обнаружили рабочие в центре Москвы при ремонте особняка 1917 года постройки. Подробнее о находке рассказали в столичном Следственном комитете.
Как пояснили в ведомстве, в особняке находились множественные фрагменты скелета. Давность захоронения специалисты предварительно оценили как минимум в 50 лет.
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«По данному факту столичным СК организовано проведение доследственной проверки. Планируется назначить ряд медико-криминалистических экспертиз», — заявили в пресс-службе Следственного комитета.
Ранее в столице заключили под стражу мужчину, несколько раз ранившего ножом своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали. Медики оценили его состояние как тяжелое.
вред его здоровью врачи оценили тяжкий.
Следственный комитет России
Москва 2023
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