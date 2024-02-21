Криминал 21 февраля 2024, 12:48 Рабочие нашли на мусорном заводе в Москве миллионы фальшивых рублей и решили их потратить Полиция задержала орловских рабочих по подозрению в фальшивомонетчестве РИА «Новости»

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Сотрудники полиции в Орловской области задержали 13 местных жителей после рабочей поездки в Москву. Их заподозрили в сбыте фальшивых купюр, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, приезжие работали в столице вахтовым методом. На мусоросортировочном заводе в Москве они нашли и забрали себе выброшенные пятитысячные купюры с признаками подделки.

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По приезде в свой регион мужчины отдали часть денег своим знакомым и родственникам. Те отправились тратить фальшивки на товары и услуги.

Полицейские задержали подозреваемых и изъяли у них более 1,3 тысячи поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей.

Следователи возбудили свыше двух десятков уголовных дел, подозреваемых отправили в изолятор. Правоохранители также изъяли из незаконного оборота еще около 3,5 тысячи поддельных пятитысячных купюр.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что сейчас полиция устанавливает все эпизоды и участников преступления. Также выясняют, кто изготовил фальшивые банкноты и как они могли оказаться на мусоросортировочном заводе.

Ранее московский суд приговорил двух участников международной ОПГ к семи и 8,5 года колонии за сбыт фальшивой валюты. Их доход от преступной деятельности составил 38 550 долларов США.