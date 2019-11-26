Рабочего зарезали на стройке в Мурманске

В июле 2019 года 48-летний житель Мурманска поссорился с напарником на территории строительной организации. По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил им оппонента в грудь. От полученных травм раненый скончался на месте.

Суд признал рабочего виновным в убийстве. Как сообщил портал «Дни.ру», его осудили на 9,5 года лишения свободы.