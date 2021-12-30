Рабочего заподозрили в краже у пенсионерки почти 200 тыс. рублей в Петербурге

Задержан мужчина по подозрению в краже. Из квартиры пенсионерки, где он делал ремонт, пропали 190 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Женщина рассказала, что к ней пришел человек, чтобы отремонтировать окна. Через несколько дней он пришел, чтобы якобы проверить результат своей работы. После его ухода у пенсионерки пропали 190 тысяч рублей.

Мужчина задержан. На него завели уголовное дело по статье «Кража».