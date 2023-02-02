Криминал 02 февраля 2023, 23:11 Рабочего осудили за смерть коллеги в Перми

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В Перми перед судом предстал 24-летний мужчина, которого обвинили в смерти коллеги. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Осенью 2021 года на Пермском мукомольном заводе обвиняемый ушел со своего рабочего места, оставив коллегу одного.

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Рабочий, который из-за отсутствия наблюдения оказался в опасной ситуации, погиб. Ему не удалось самостоятельно прекратить работу пневмоперегружателя, и мужчину затянуло вглубь зерна.

Суд приговорил его сослуживца к одному году ограничения свободы.