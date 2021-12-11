Рабочего насмерть завалило фосфогрунтом на предприятии в Ленобласти

Рабочий погиб под завалами фосфогрунта на территории предприятия «Апатит» в городе Волхов Ленинградской области. Рабочий занимался очисткой бункера, где производились минеральные удобрения, когда с верхней части на него упали остатки породы. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что все произошло в помещении, где стоят контейнеры с отходами производства.

По данным следователей, в субботу, 11 декабря, сотрудники подрядной организации проводили очистку. Но нарушение требований безопасности привело к обвалу фосфогрунта с внутренней поверхности бункера. Смертельные травмы получил рабочий 1981 года рождения.

По данному факту завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

На месте работают криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Они назначили проведение судебных экспертиз и изучают работу предприятия.