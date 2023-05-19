Криминал 19 мая 2023, 16:22 Пытавшуюся продать ребенка маму арестовали на 2 месяца Тимирязевский суд постановил арестовать женщин, пытавшихся продать младенца в Москве

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Тимирязевский суд Москвы постановил арестовать женщин, которые хотели продать младенца. В частности, речь идет о матери новорожденной. Об этом сообщил корреспондент «360», который следит за заседанием.

«Избрать в отношении Далимовой У.С. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 17 июля 2023 года», — сказал судья.

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Такую же меру избрали и для ее знакомой Арзиевой К. А. Женщины могут обжаловать решение в течение трех дней с момента его вступления в силу. Также меры пресечения ждет и третья фигурантка дела — Мамадалиева К. М.

Ранее эти женщины попытались продать родившуюся в мае девочку за 60 тысяч рублей. Их задержали прямо во время сделки с поличным. «Покупательницей» оказалась работавшая в рамках следственного эксперимента. Трех подруг задержали, ребенка передали в специализированное медицинское учреждение.