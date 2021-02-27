Пытавшуюся продать дочь жительницу Тюмени будут судить

В Москве женщина пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь за миллион рублей. Теперь ей грозит тюремный срок: прокуратура уже направила в суд материалы возбужденного против нее уголовного дела.

Жительницу Тюмени обвинили в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель пресс-службы Тимирязевской межрайонной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Уголовное дело направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Женщина содержится под стражей», — пояснила она.

Следствие выяснило, что в конце 2020 года 27-летняя женщина решила продать своего ребенка 2007 года рождения. С потенциальными покупателями она переписывалась в интернете: за девочку ей пообещали один миллион.

Женщина вместе с ребенком прилетела в столицу 28 декабря. В гостинице на Коровинском шоссе она передала малолетнюю покупателю. Он действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Полицейские задержали мать несовершеннолетней на месте происшествия.