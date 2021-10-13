Пытавшийся застрелить полицейского в Москве мужчина признался в желании покончить с собой

Мужчина, попытавшийся застрелить полицейского в дежурной части на севере Москвы, заявил на допросе, что хотел свести счеты с жизнью. При нем нашли предсмертную записку, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь», — рассказали в ведомстве.

Задержанного отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его психическое состояние.

Нападение произошло вечером 12 октября. По данным следствия, нетрезвый мужчина пришел на контрольно-пропускной пункт ОМВД по району Преображенское и там направил в сторону сотрудников огнестрельное оружие. Его быстро обезвредили.

По факту случившегося возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчину уже предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.