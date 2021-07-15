Пытавшийся продать пистолет на улице ямалец отправился в колонию

Житель Салехарда, пытавшийся продать пистолет на улицу, отправился в колонию за угрозу применения насилия в отношении полицейского. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Инцидент произошел в марте. Мужчина, пребывая в нетрезвом состоянии, вышел на улицы Салехарда и стал предлагать прохожим купить у него пистолет.

Когда подъехали полицейские, мужчина направил на них пистолет и стал угрожать выстрелить. Мужчину задержали, пистолет оказался пневматическим.

Мужчину обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Он получил три месяца заключения в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.