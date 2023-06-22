Криминал 22 июня 2023, 10:56 Пытавшихся купить радиоактивный цезий мужчин задержали в Щелкове — Shot Shot: в Щелкове задержали 2 мужчин, пытавшихся купить радиоактивный цезий-137 за $10 тысяч РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двоих мужчин, пытавшихся приобрести радиоактивный цезий-137 для отправки за рубеж, задержали в Щелкове. Об этом написал Telegram-канал Shot.

По данным авторов, 27-летний и 54-летний подозреваемые обратились в феврале к работнику одного из НИИ. Поставщик пообещал продать им цезий-137, образующийся в ядерных реакторах и оружии.

Реклама

Сделку договорились провести в Щелкове. Однако ученый сотрудничал с силовиками и находился под прикрытием. После того как мужчины получили 10 граммов цезия-137 и передали за него 10 тысяч долларов, их задержали.

Подозреваемым вменяют попытку контрабанды. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с ядерными материалами или радиоактивными веществами.

Цезий-137 используют, в том числе, в медицине. Его применяют в радиотерапии для лечения онкологических заболеваний.

Ранее в Австралии потеряли во время транспортировки радиоактивную капсулу с цезием-137. Через несколько дней после пропажи ее обнаружили в 50 километрах от города Ньюмана.