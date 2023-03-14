Криминал 14 марта 2023, 22:16 Пытавшегося зарезать знакомого петербуржца отправили в тюрьму на шесть лет

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Житель Санкт-Петербурга напал на своего знакомого с ножом и нанес ему минимум пять ранений. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти.

В октябре 2021 года неподалеку от продуктового магазина в Кировском районе злоумышленник преднамеренно напал с ножом на приятеля. Причиной конфликта стала личная неприязнь.

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Мужчина нанес оппоненту несколько ударов. Скорую вызвали свидетели случившегося.

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В итоге нападавшего осудили по статье «Покушение на убийство». Его приговорили к заключению сроком на шесть лет.