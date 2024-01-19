Криминал 19 января 2024, 15:17 Пытавшегося зарезать кубинца мужчину арестовали в Подмосковье СК: обвиняемого в покушении на убийство кубинца арестовали в Московской области РИА «Новости»

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Кубинца, обвиняемого в покушении на убийство своего земляка, арестовали в Богородском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Подмосковью.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Ногинск ГСУ СК России по Московской области судом арестован 36-летний мужчина», — указали в ведомстве.

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Кубинцу предъявили обвинение в покушении на убийство своего знакомого. Суд назначил комплекс экспертиз. Специалисты собирают доказательства.

По данным следствия, 36-летний кубинец рядом с подъездом одного из домов в деревне Щемилово встретил 29-летнего земляка. Затем схватил нож и несколько раз ударил соотечественника.

Предварительно, причиной нападения стал долг пострадавшего перед кубинцем. Раненый смог оказать сопротивление и обратиться в больницу. Кадры конфликта появились в распоряжении «360».