Криминал 16 мая 2023, 10:26 Пытавшегося вывезти контрабандой более 20 килограммов золота задержали в Домодедово ФСБ: в Домодедово задержали мужчину, который хотел контрабандой провести 24 кг золота

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Работники отряда пограничного контроля Федеральной службы безопасности задержали мужчину в аэропорту Домодедово, который пытался нелегально вывезти 24 килограмма золота. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу РФ золота», — сказано в сообщении.

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Неудавшийся контрабандист спрятал драгметалл в своих вещах. Речь идет о двух слитках, вес которых превышал 24 килограмма. По предварительной оценке, конфискованное золото стоит более 126 миллионов рублей.

Следователи УФСБ России по Москве и Московской области открыли уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда». Задержанного поместили под стражу, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.