Криминал 19 февраля 2023, 12:10 Пытавшегося выбросить ребенка из окна мужчину арестовали в Минусинске Суд арестовал жителя Минусинска, пытавшегося выбросить годовалую дочь из окна РИА «Новости»

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Мужчину, который пытался выбросить из окна пятого этажа свою годовалую дочь, арестовали в Минусинске. Он пробудет в СИЗО до 17 апреля, сообщил ТАСС.

Подозреваемому 24 года. Раньше мужчина был судим, в настоящее время нигде не работает. Его решили отправить под стражу, потому что он представлял опасность для ребенка и его матери.

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По данным следствия, ЧП произошло 18 февраля. Мужчина был пьян. Поссорился со своей сожительницей, а потом требовал помириться, угрожая в противном случае убить их маленькую дочь. Не дождавшись ответа женщины, он схватил годовалую девочку и высунул ее в оконный проем.

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Ребенка спасла соседка, которая прибежала на шум и вырвала девочку из рук мужчины. По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство малолетнего.

Осенью прошлого года похожий случай произошел в Башкирии, где мужчина угрожал выбросить ребенка с балкона во время ссоры с женой. Конфликт возник из-за того, что женщина хотела развестись.