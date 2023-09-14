Криминал 14 сентября 2023, 18:39 Пытавшегося вступить в ВСУ россиянина задержали на границе ФСБ задержала подозреваемого в попытке вступления в ВСУ жителя Ингушетии РИА «Новости»

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Подозреваемого в попытке вступить в ряды украинской армии жителя Ингушетии задержали при выезде за границу. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что задержанный самостоятельно вышел на контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, который занимается вербовкой и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии.

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Подозреваемого задержали во время попытки выезда за границу. Следователи завели против россиянина уголовное дело за приготовление к государственной измене в виде перехода на сторону противника. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

На минувшей неделе сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области, который передал командованию ВСУ данные о военном объекте, расположенном в Краснодарском крае. По данным ведомства, общение россиянина с человеком, который представился представителем военных формирований Украины, шло через мессенджер. В сообщениях задержанный заявлял о своей поддержке украинских войск.