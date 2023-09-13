Криминал 13 сентября 2023, 16:06 Пытавшегося устроить резню в школе ростовского хутора ученика арестовали СК: ученика, пытавшегося устроить резню в школе Красного Десанта, арестовали РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подростка, который пытался устроить резню в школе хутора Красный Десант, заключили под стражу. Об этом решении сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области в своем Telegram-канале.

«Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Реклама

Подросток утром 11 сентября ворвался в свою школу с ножом, лицо он при этом скрывал под маской. От действий 15-летнего девятиклассника пострадали несколько человек — две сотрудницы учебного заведения и пенсионер, который привел одну из учениц на занятия. Пожилого мужчину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Молодого человека задержали на месте ЧП. По предварительной информации, он страдает психическим заболеванием. Против подростка завели уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.