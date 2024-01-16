Криминал 16 января 2024, 18:58 Пытавшегося сотрудничать с ГУР Украины пенсионера арестовали в Петербурге Суд отправил в СИЗО пенсионера, пытавшегося сотрудничать с ГУР Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге отправили под стражу пенсионера, подозреваемого в попытке сотрудничества с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Фигурант дела — уроженец Дагестана, ему 67 лет. Пенсионеру инкриминируют совершение преступления по статье о покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

Реклама

Постановление об аресте пенсионера вынес Смольнинский районный суд. Как уточнили в пресс-службе, мужчину подозревают в том, что он самостоятельно обратился в ГУР МО Украины и заявил о намерениях «выдать информацию и совершить конкретные действия», которые могут способствовать военному поражению России.

Его планы быстро раскрыли и пресекли сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. После все встречи и переписки происходили уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В пресс-службе указали, что фигурант не стал высказывать свою позицию по поводу задержания и подозрения в преступлении по указанной статье. А на суде попросил о более мягкой мере пресечения. В СИЗО он пробудет до 11 марта 2024 года.