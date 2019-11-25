Пытавшегося перекинуть брикет гашиша в СИЗО мужчину задержали оперативники

По информации издания, оперативники УФСИН России по СПб и ЛО и сотрудники УГРО Выборгского района Ленинградской области задержали мужчину за попытку перебросить на территорию СИЗО-3 партию гашиша.

Сотрудники получили оперативную информацию и задержали нарушителя недалеко от внешнего ограждения СИЗО. У злоумышленника обнаружили сверток с брикетом вещества темного цвета.

Задержанный заявил, что по просьбе знакомого планировал перекинуть на территорию следственного изолятора гашиш. Теперь мужчине грозит наказание по уголовной статье 228 УК РФ.