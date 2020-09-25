Пытающийся открыть заклинившие двери грабитель попал на видео

На кадрах видно, как молодой человек с бильярдным кием в руках врывается в супермаркет. На входе он повредил дверь, и ее заклинило. Парень стал угрожать кассирам «оружием». Получить деньги не вышло, и он побежал обратно с пустыми руками, информирует радио «Комсомольская правда».

На выходе он обнаружил, что дверь заблокирована. На протяжении некоторого времени он пытался разомкнуть ее, но результатов это не принесло. Тогда молодой человек разбил стекло и выбрался наружу.

Практически сразу прохожие схватили его и передали полиции. Позже выяснилось, что парень хотел добыть денег на наркотики. Его приговорили к двум годам лишения свободы.