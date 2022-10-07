Суду разрешили назначать залог как меру пресечения только на два месяца | 360°

Криминал 07 октября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber Суду разрешили назначать залог как меру пресечения только на два месяца Президент России Путин подписал закон о максимальном сроке залога как меры пресечения

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Залог как меру пресечения для обвиняемых смогут назначать максимум на два месяца, но с правом на продление. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В Уголовно-процессуальный кодекс России внесли изменения. Законодатели дополнили статью 29, и теперь только суд, в том числе во время досудебного производства, может принимать решения не только о продлении срока содержания под стражей, запрета определенных действий, домашнего ареста, но и применения залога.

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Его смогут установить для обвиняемого или подозреваемого на срок до двух месяцев. Отсчет начнется с момента внесения. Продлить такую меру пресечения можно будет в случае, если к этому времени не удастся завершить предварительное следствие, а также при отсутствии оснований для изменения или отмены залога. Такие дополнения внесли в статью 106.

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Отказ суда изменить или насовсем отменить залог разрешили обжаловать до вынесения приговора благодаря поправкам в статью 389.2.

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