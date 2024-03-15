15 марта 2024, 10:00
Путавшего ПВО ложными целями украинского агента поймали в Москве
ФСБ задержала в Москве украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
Украинского агента, запускавшего беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями, задержали в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По версии следствия, злоумышленник по своей инициативе установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.
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Сначала он по их указанию доказывал свою лояльность — занимался пропагандой против спецоперации России и отправлял кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе.
Затем ему дали задание пытаться запутать российские системы ПВО. Для выполнения этой задачи агент собирал и запускал беспилотники в непосредственной близости от объектов Минобороны, целью было создать ложные цели для противовоздушной обороны.
Задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления БПЛА. Сотрудники ФСБ изъяли все вещдоки.
Против мужчины возбудили дело о госизмене. По решению суда он арестован и находится в СИЗО.
Беспилотники
ФСБ
Украина
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