Важное 15 марта 2024, 10:00 Путавшего ПВО ложными целями украинского агента поймали в Москве ФСБ задержала в Москве украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

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Украинского агента, запускавшего беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями, задержали в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии следствия, злоумышленник по своей инициативе установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.

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Сначала он по их указанию доказывал свою лояльность — занимался пропагандой против спецоперации России и отправлял кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе.

Затем ему дали задание пытаться запутать российские системы ПВО. Для выполнения этой задачи агент собирал и запускал беспилотники в непосредственной близости от объектов Минобороны, целью было создать ложные цели для противовоздушной обороны.

Задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления БПЛА. Сотрудники ФСБ изъяли все вещдоки.

Против мужчины возбудили дело о госизмене. По решению суда он арестован и находится в СИЗО.