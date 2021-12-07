Сотрудники полиции в Солнечногорске задержали двух человек, которые несколько месяцев крали скаковых лошадей из клубов и питомников, потом убивали и делали из них колбасу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на правоохранительные органы.

Полицейские рассказали, что задержанными являются отец и сын. Они в октябре этого года похитили пять лошадей из конюшни в поселке Авдеевка, стоимость скакунов оценивалась в четыре миллиона рублей. Позже семья выкрала двух коней и двух жеребят из конюшни конноспортивного клуба в поселке Поварово.

Правоохранительные органы в сарае мужчин нашли останки лошадей, готовую колбасу и пикап, на котором они перевозили животных.

Ранее полицейский из Калмыкии украл табун лошадей, позже он продал их за 6,9 миллиона рублей. Случай произошел еще 12 мая 2021 года. Мужчина вместе с сообщниками увез из конюшни 131 лошадь и 21 жеребенка калмыцкой породы. В отношении экс-сотрудника МВД завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.