Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре задержали

По версии следствия, 31 октября вооруженный ножом Денис Поздеев о время тихого часа зашел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил спящего шестилетнего мальчика. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский рассказал, что в сад вооруженного мужчину пропустил один из охранников. Он принял его за отца одного из детей.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара Подробнее

Поздеева задержали на месте. Он вел себя неадекватно и заявил, что убить ребенка ему велели голоса в голове. Следователи сообщили о признаках белой горячки у задержанного, доставили его на допрос, а по факту убийства завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 1 ноября Нарьян-Марский городской суд арестовал Поздеева на два месяца.

СК также завел еще два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» против работников детского сада и охранников ЧОП, которые отвечали за безопасность на территории дошкольного образовательного учреждения.

Жители Нарьян-Мара принесли к месту трагедии цветы, игрушки и свечи. Руководители города и края, а также главы силовых структур региона выразили свои соболезнования семье погибшего ребенка.