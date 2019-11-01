  • Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре задержали

    01 ноября 2019, 12:33

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Охранника детского сада «Сказка» задержали в Нарьян-Маре. По версии следствия, мужчина пустил в учреждения мужчину, который убил шестилетнего ребенка во время тихого часа. Об этом сообщили в окружном управлении СК.
    Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре задержали

    По версии следствия, 31 октября вооруженный ножом Денис Поздеев о время тихого часа зашел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил спящего шестилетнего мальчика. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский рассказал, что в сад вооруженного мужчину пропустил один из охранников. Он принял его за отца одного из детей.

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    Поздеева задержали на месте. Он вел себя неадекватно и заявил, что убить ребенка ему велели голоса в голове. Следователи сообщили о признаках белой горячки у задержанного, доставили его на допрос, а по факту убийства завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 1 ноября Нарьян-Марский городской суд арестовал Поздеева на два месяца.

    СК также завел еще два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» против работников детского сада и охранников ЧОП, которые отвечали за безопасность на территории дошкольного образовательного учреждения.

    Жители Нарьян-Мара принесли к месту трагедии цветы, игрушки и свечи. Руководители города и края, а также главы силовых структур региона выразили свои соболезнования семье погибшего ребенка.