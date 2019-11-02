Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре отправили в СИЗО

Охранника детского сада в Нарьян-Маре отправили под арест на два месяца за то, что он пропустил в учреждение подозреваемого в убийстве ребенка мужчину. Об этом «360» сообщили в пресс-службе управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Сегодня (2 ноября — прим. ред). Нарья-Марский городской суд удовлетворил ходатайство СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении охранника, который пропустил подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в детском саду, меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет предъявлено обвинение», — рассказали в ведомстве.

Охранника детского сада «Сказка» задержали 1 ноября.По версии следствия, сотрудник ЧОП пустил в учреждение мужчину, который убил шестилетнего ребенка во время тихого часа. Охранник принял подозреваемого в убийстве за отца одного из воспитанников детсада.