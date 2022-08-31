Пулю нашли в теле раненной в Абакане девочки

Неизвестный выстрелил в 12-летнюю девочку в Абакане. Следователи возбудили уголовное дело. Мама подруги пострадавшей Инна рассказала «360», что врачи обнаружили у ребенка пулю в теле.

Женщина уточнила, что подростки вышли в магазин и услышали сзади выстрел и свист.

«Девочка просто упала, дочь ее поддержала. [На рентгене] обнаружили металлическую пулю. Предположительно, от пневматического оружия. Чудом обошлось. Не были задеты ни вены, ни колено. Я так поняла, два выстрела было, просто один — мимо», — пояснила Инна.

Пока не ясно, кто именно стрелял в школьницу. Местная жительница не подтвердила версию о том, что девочки якобы поссорились с водителем машины.

«Подозреваемый — водитель машины. Про конфликт ничего не могу сказать», — добавила Инна.

Она предположила, что стрелять мог кто-то с балкона ближайшего дома. По ее словам, полиция быстро отреагировала на случившееся и спустя 10-15 минут уже работала на месте ЧП.

«Она (девочка — прим. ред.) приехала к бабушке и дедушке, и вот такое с ней произошло. У нас тихий домашний район. Я в шоке, если честно», — заключила женщина.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование этого дела под личный контроль. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram.

По данным следствия, в девочку стреляли 24 августа. Школьница вместе с подругой пошла в магазин канцтоваров. Однако в какой-то момент девочка почувствовала боль в области правого бедра. Врачи осмотрели девочку в больнице и заявили, что ее ранили.

«Предположительно, неустановленное лицо причинило ребенку ранение из пневматического оружия», — отметили в ведомстве.

Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завели уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Расследование продолжается.