«Пуля застряла в губе». Раненого из пневматики на детской площадке мальчика увезли на скорой

Тринадцатилетний подросток в Пушкино пострадал на детской площадке — в него выстрелил неизвестный мужчина, предположительно, из пневматического ружья. Пуля застряла в губе, рассказал «360» его приятель. Мальчика забрала скорая.

Стреляли во дворе одного из домов по улице Инессы Арманд. Очевидцы рассказали «360», что все произошло около 18:00. Женщина уточнила, что мальчика с ранением губы увезла скорая.

«В чате нашего дома писали, что стреляли в ребенка, ему в губу попала железная пулька, скорее всего из духового ружья», — рассказала жительница одного из домов.

Изначально была информация, что стрелял подросток, который потом убежал, но потом выяснилось, что выстрел произвели из дома.

«Мы гуляли, вышли на дорожку. В этот момент выстрелили из оружия, попали в губу моему товарищу. Пуля застряла в губе. Я вызвал скорую. Приехали скорая, полиция», — рассказал приятель потерпевшего Илья.

Подросток не разглядел, кто и откуда стрелял, так как стоял к дому спиной. А после выстрела сразу подбежал к товарищу и стал звонить в скорую. Медики приехали быстро, осмотрели пострадавшего и увезли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они осматривают площадку и проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.