Публициста Бориснева заподозрили в вымогательстве у миллиардера Цикалюка 17 млн рублей | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 15:16 Публициста Бориснева заподозрили в вымогательстве у миллиардера Цикалюка 17 млн рублей ТАСС: публициста Бориснева задержали по подозрению в вымогательстве у бизнесмена Цикалюка Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Публициста Сергея Бориснева задержали в рамках дела о вымогательстве 17 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Бориснева заподозрили в вымогательстве крупной суммы денег у миллиардера Сергея Цикалюка за непубликацию информации, порочащей его честь и достоинство. Чтобы компрометирующие данные остались в тайне, от предпринимателя потребовали 17 миллионов рублей.

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Источник добавил, что Бориснева задержали при получении аванса в 900 тысяч рублей. По данному факту возбудили дело о вымогательстве. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время публицист находится под подпиской о невыезде, уточнил источник агентства.

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Цикалюк является основателем и руководителем «Военно-страховой компании». Его неоднократно включали в топ-1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсант».