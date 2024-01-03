Криминал 03 января 2024, 15:27 Публично сжегшую паспорт в Брянске блогершу отправили под домашний арест Брянский суд отправил под домашний арест сжегшую паспорт на публике блогершу РИА «Новости»

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Устроившую в своих социальных сетях прямую трансляцию акции с сожжением паспорта около ночного клуба Брянска блогера Евгению Хоффман отправили под домашний арест. Такое решение принял Советский районный суд города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области.

После публичной акции Хоффман следователи завели уголовное дело за надругательство над Государственным гербом России.

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Также блогер проходила по уголовному делу об умышленном причинении вреда средней тяжести из хулиганских побуждений. По данным Telegram-канала Mash, за несколько дней до скандальной акции девушка сломала нос подруге.

После задержания Хоффман заявляла, что сожгла уже недействующий документ. По ее словам, она поменяла удостоверение личности, так как в прошлом ей не понравилась фотография.

Внимание к блогеру привлекла глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она попросила правоохранителей проверить поведение Хоффман.