Психотерапевт предупредил о возможном всплеске преступности

Человек — социальное существо, ему нужно общение с другими людьми, пояснил специалист. Виртуальное общение не способно заменить живое, так как не позволяет по полной заимствовать чувства у собеседника. Поэтому во время режима самоизоляции многие соотечественники начали испытывать эмоциональный голод.

В подобном состоянии человек начинает плотнее обращаться к своему внутреннему «я». А значит, можно обзавестись различными психологическими и психическими расстройствами. А у людей с уже такими проблемами могут начаться обострения.

«Проблемы, вероятнее всего, будут наблюдаться у россиян с тревожно-мнительным складом характера. Во время пандемии у них могут развиться панические атаки, а также генерализованное тревожное расстройство», — пояснил Федорович.

С обострениями могут столкнуться россияне, страдающие шизофренией, алкоголизмом и склонные к агрессивным реакциям на фоне приступов.

«Подобное ментальное состояние у населения может привести к росту преступности в России», — добавил Федорович.

Кроме того, на ухудшение психологического состояния во время самоизоляции может повлиять необходимость постоянно находиться в квартире с родственниками и недостаток денег из-за потери работы.