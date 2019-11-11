Психотерапевт оценил возможность предотвращения убийства Соколовым

Никакого комплекса Наполеона у расчленившего аспирантку преподавателя СПбГУ Олега Соколова не было. Это просто человек с преобладающей в нем идеей, к которому все до трагедии относились очень лояльно, несмотря на его странности. Об этом «360» рассказал врач-психотерапевт Александр Федорович.

Он отметил, что специфическое поведение Соколова видели все. Однако все списывали это на его глубокое погружение в профессию. Окружающих даже не смутило то, что преподаватель сожительствовал с аспиранткой.

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«Это все приемлемо, потому что его лекции интересны, руководство им довольно, он представляет страну, университет и все смотрят на ситуацию лояльно. <…> Нам говорят: „Но он же никого не убил“», — заявил эксперт.

Однако когда такое поведение приводит к убийству, все тут же начинают рассуждать на тему, что странное поведение профессора было вполне очевидно.

«Теперь он убил. Но мы не можем предвосхитить эти события. Нет никакого правового поля, для которого можно было бы использовать профилактику таких моментов. Поэтому все наши разговоры только постфактум», — подытожил Александр Федорович.

Преподавателя истории СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойка в минувшую субботу, 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением увезли в больницу. Следователи заявили, что Соколов стал подозреваемым в убийстве. После ученый признался, что расправился со своей аспиранткой, с которой сожительствовал. После убийства он расчленил ее тело и решил выкинуть его в реку.

Олег Соколов — известный специалист по Наполеоновским войнам. Он настолько глубоко погрузился в тему, что постоянно участвовал в реконструкциях, посвященных французскому полководцу. Кроме того, он требовал, чтобы к нему обращались «сир». Одна из его учениц рассказала, что в последнее время Соколов постоянно устраивал скандалы в университете, что даже привело к разделению факультета на его сторонников и противников. При этом все скандалы с его участием заминались.