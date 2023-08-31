Криминал 31 августа 2023, 19:07 Психолог Жарова: отличить телефонных мошенников можно по фразе «фиксирую ваш ответ»

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Каждый год несколько сотен россиян становятся жертвами мошенников. Психолог Екатерина Жарова рассказала, как выявить злоумышленников. Об этом сообщила gazetametro.ru.

По словам специалиста, чаще всего жертвами мошенников становятся наиболее уязвимы одинокие люди и пенсионеры. Обычно злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или представителями банка.

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Выявить мошенников можно по фразам «фиксирую ваш ответ», «паспортные данные передавали каким-либо брокерским, инвестиционным компаниям?» и так далее. Если вы услышали такое, то стоит как можно скорее завершить разговор, написало utro.ru.