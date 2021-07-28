Психолог в Уфе заговорил зубы грабителю, проникшему в его в дом

Грабитель в Уфе пробрался в частный дом к местной жительнице. Но женщина оказалась психологом с многолетним стажем. Она разговорила преступника, а потом сдала его полиции. Об этом написал сайт Mkset.ru.

Злоумышленник выбрал вполне подходящее время для ограбления. Он проник в дом в 04:40. Однако женщина все же услышала его и проснулась. Мужчина начал ей угрожать, но вскоре сбавил тон, объяснив, что ему просто нужны деньги.

Женщина оказалась психологом. Она сумела разговорить преступника. Грабитель рассказал ей о своей жизни и даже поинтересовался здоровьем кошки. Несмотря на все это, он решил не уходить с пустыми руками. Разбойник все-таки забрал тысячу рублей, но пообещал вернуть. Однако женщина не стала лелеять надежду и написала заявление в полицию.

Правоохранители вскоре задержали 41-летнего подозреваемого. Он признал свою вину. Оказалось, что ранее он уже был судим. Весной мужчина ограбил другой дом на той же улице. Добычей стала шуба, а также другие ценные вещи. Забрав награбленное, он вызвал такси до ломбарда. А таксист даже помог ему загрузить багаж.

Ранее в Петербурге мужчина ограбил пенсионерку, вырвав у нее из рук пакет с продуктами.