Психолог объяснил, о чем говорит дневник убитой историком Соколовым

Аспирантка Анастасия Ещенко стала жертвой историка Олега Соколова. Девушка вела дневник, который говорит об эмоциональной зависимости от доцента. По словам психолога, отношения пары были, как у тирана и жертвы.

«Прежде всего, у девушки эмоциональная зависимость, которую она называет любовной. Она полностью зависит от реакции и оценки Соколова. Девушка подавлена, может, в состоянии депрессии или субдепрессии (легкой форме). Некоторые живут на позитиве, а у нее жизнь — боль», — пояснила сайту kp.ru психолог Татьяна Семенко.

Она добавила, что Соколов — тиран. Такие люди чувствуют боль людей и ищут способы самоутвердиться за их счет. Ещенко считала себя некрасивой, а историк мог только ухудшить ее мнение о себе.

«Соколов мог бы легко это развеять, укрепить ее самооценку. Но он наверняка подкреплял ее чувство того, что она некрасивая. Поэтому она в позиции снизу обращается к нему „сир“, он для нее свет в окошке, это весь ее мир», — подчеркнула Семенко.

По словам психолога, у девушки не было своей собственной эмоциональной жизни. В свою очередь, Соколов питался ее энергией.

«Тут идет омоложение за счет того, что он забирает ее психологическое ресурсы. При этом сама девушка рядом с ним затухает. Тут типичные отношения: „тиран — жертва“», — заключила специалист.

Ранее СМИ опубликовали дневник Ещенко, который она вела перед смертью. В записях девушка рассказывала о жизни с историком и признавалась, что считают себя некрасивой.

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Историка нашли в реке Мойке, когда он пытался избавиться от частей расчлененного тела девушки.