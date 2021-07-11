Психически нездоровый подросток выбросил из окна младенца на севере Москвы

Труп новорожденной девочки с повреждениями, характерными при падении с высоты, нашли на на севере Москве. По предварительным данным, младенец остался наедине со своим 13-летним братом, страдающим расстройством психики. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным правоохранителей, тело девочки нашли около жилого дома на улице Левобережной на севере российской столицы. В ходе осмотра выяснилось, что характер смертельных травм младенец получил при падении с высоты.

Предварительно установлено, что мать оставила девочку в одной комнате с 13-летним братом, который страдает психическим расстройством.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что у подростка диагностирован аутизм. В качестве предполагаемой версии рассматривается, что он выбросил новорожденную сестру из окна.

В данный момент на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Продолжается допрос родителей и очевидцев. Правоохранители назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.