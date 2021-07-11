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    11 июля 2021, 13:33

    Психически нездоровый подросток выбросил из окна младенца на севере Москвы

    Анатолий Минкин

    Труп новорожденной девочки с повреждениями, характерными при падении с высоты, нашли на на севере Москве. По предварительным данным, младенец остался наедине со своим 13-летним братом, страдающим расстройством психики. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

    Психически нездоровый подросток выбросил из окна младенца на севере Москвы

    Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    По данным правоохранителей, тело девочки нашли около жилого дома на улице Левобережной на севере российской столицы. В ходе осмотра выяснилось, что характер смертельных травм младенец получил при падении с высоты.

    Предварительно установлено, что мать оставила девочку в одной комнате с 13-летним братом, который страдает психическим расстройством.

    РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что у подростка диагностирован аутизм. В качестве предполагаемой версии рассматривается, что он выбросил новорожденную сестру из окна.

    В данный момент на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Продолжается допрос родителей и очевидцев. Правоохранители назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.