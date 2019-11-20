Психически нездорового убийцу лишили водительских прав в Екатеринбурге

«Диагноз был ему поставлен в 2014 году, а водительское удостоверение выдано 5 сентября 2018 года. В связи с этим в отдел СК по Чкаловскому району мы подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пока неустановленного лица, которое незаконно выдало права больному человеку», — рассказала адвокат Юлия Бузуева.

Берхольд убил мужа своей любовницы в 2002 году, зарубив топором. Однако суд признал его действия самообороной.

Второе убийство мужчина совершил в 2013 году. Тогда он выстрелил в затылок отцу ребенка бывшей жены, а после добил его кочергой. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Берхольда невменяемым, и его отправили в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением в Волгограде. В 2017 году его перевели в учреждение с менее жестким контролем, а через некоторое время отпустили домой.

Берхольд получил водительские права после возвращения в Екатеринбург как здоровый человек. Его бывшая жена подала заявление в прокуратуру с требованием лишить его прав после того, как он стал караулить ее на машине рядом с домом.