Криминал 26 июля 2023, 03:47 Психически больной житель Дагестана убил, а затем изрезал сожительницу из ревности МВД: психически больной житель Дагестана убил девушку и нанес множество ножевых ранений Unsplash

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Житель дагестанского села Шовкра убил свою сожительницу, после чего изрезал ее и себя ножом. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Убийство произошло 25 июля около 15:00. Полицию вызвали соседи, когда услышали непрекращающиеся крики из дома, где жил 29-летний подозреваемый. По данным правоохранителей, он убил свою 38-летнюю возлюбленную ударом по голове, приревновав ее.

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«Позже мужчина нанес множественные проникающие ножевые ранения не только своей сожительнице, но и себе», — добавили в ведомстве.

Выяснилось, что подозреваемый имеет психическое заболевание. Сейчас он находится в больнице.

Ранее стало известно о другом преступлении. В Приморском крае двое бывших заключенных убили пенсионера. Следователи выяснили, что один из убийц встречался с женой жертвы.