Криминал 19 сентября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Психически больной российский турист в Анталье убил отца и мать молотком — СМИ Flash53: российский турист в 5-звездочном отеле Антальи убил отца молотком Flickr

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Российский турист в Анталье убил отца, тяжело ранил мать и скрылся. Орудием убийства стал молоток. Мужчину разыскивает турецкая жандармерия, сообщил сайт Flash53.

Семья из трех человек - 62-летний отец, 64-летняя мать и сын — остановилась в пятизвездочном отеле района Чолаклы. Спустя время туда вызвали полицию. На место прибыли бригада жандармерии округа Манавгат, отделения жандармерии Чолаклы, детективы группы по расследованию преступлений жандармерии (JASAT) и криминалисты.

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«Находившийся в том же номере и сообщивший о психологических проблемах [мужчина] убил своего отца, ударив их молотком по голове, и тяжело ранил мать», — рассказали журналисты.

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Подозреваемый скрылся. Его объявили в розыск.

Врачи не смогли спасти женщину, она скончалась в больнице, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач». Сына недавно выписали из психиатрической больницы, и семья решила съездить на Средиземное море. Он поругался с родителями, нашел молоток и напал на них. Позднее турист записал на видео признание в убийстве и употреблении запрещенных веществ, а также обвинил отца в побоях и планах вернуть его в стационар.

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