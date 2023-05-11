Криминал 11 мая 2023, 00:35 Психически больной мужчина убил поленом двухлетнюю дочь в Хабаровском крае

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Психически больной отец из Хабаровского края напал на свою двухлетнюю дочь. Он избил ребенка поленом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Злоумышленник сначала избил ребенка поленом, а после изрезал ее ножом. Ребенка смогла отбить мать. Девочку доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее отек головного мозга и черепно-мозговую травму. В результате ребенок погиб в реанимационном отделении. Полиция возбудила уголовное дело, написали «Народные новости».