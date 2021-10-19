В Вологде пропавшую девятилетнюю Соню двое суток искали сотни людей. Ее нашли мертвой. Девочку убили. Подозревают женщину, которая состоит на учете в ПНД. Главное о резонансом убийстве — в видео «360».

Соню в последний раз видели днем в субботу, 16 октября. Она попала в объектив видеокамеры, установленной в магазине. Туда девочка пришла с подругой покупать сладости. А потом они ушли. Через пару дней Соню нашли мертвой в трех километрах от дома.

Вероятную убийцу вычислили по камерам наблюдения. Ее задержали, когда она пыталась покинуть город. Подозреваемую сняли прямо с поезда. Это женщина 1981 года рождения. На допросе она ничего не смогла рассказать. Выяснилось, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На нее регулярно жаловались соседи. И, как писали в СМИ, в прошлом она уже была замечена в приставаниях к другим детям.