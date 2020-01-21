Психиатрическая экспертиза историка Соколова завершилась

Завершилась психиатрическая экспертиза обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова. На следующей неделе его адвокаты ознакомятся с ее результатами. Об этом «360» рассказал защитник ученого Александр Почуев.

«Экспертиза завершена, защита готовится к ознакомлению с ее результатами на следующей неделе», — заявил адвокат.

В начале января стало известно, что Олега Соколова перевели из Центра психиатрии имени Сербского обратно в Следственный изолятор «Бутырка». Тогда адвокат отмечал, что сама экспертиза еще не завершена, но медики решили, что держать Соколова в изоляторе не имеет смысла.

Ранее представляющая интересы семьи убитой Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко адвокат Александра Бакшеева заявила, что защита Соколова преследует цель признать его невменяемым, чтобы изменить статью, по которой сейчас проходит историк. Обвинение в «Убийстве» могут переквалифицировать на «Убийство в состояние аффекта» с меньшим сроком. Если же Соколова признают невменяемым, то уголовного наказания он вовсе избежит и отправится на принудительное лечение.

В конце декабря Басманный суд Москвы продлил арест Олегу Соколову до 20 апреля 2020 года.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвинили в убийстве сожительницы и аспирантки того же вуза Анастасии Ещенко. По версии следствия, они поссорились в квартире ученого, а когда девушка уснула, Соколов в упор выстрелил в нее из обреза. После этого он расчленил тело девушки и по частям начал выносить из дома и топить в Мойке.

Однако в один из походов он оступился и упал в воду. Когда его достали, в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. Остатки тела оказались в квартире историка. Некоторые фрагменты нашли в реке только после долгих поисков.

После задержания Соколов признал свою вину. Суд арестовал ученого и отправил его в Следственный изолятор «Кресты». Однако после дело передали в центральный аппарат СК и историка перевели в Москву, где разместили в психиатрической лечебнице «Бутырки».

После возвращения из института Сербского Соколова поместили в камеру. Секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что в камере историка есть телевизор, а сам ученый занимается написанием нового романа.